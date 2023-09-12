美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）表示，中國經濟放緩可能會增加北京對台灣採取軍事行動的風險，這與美國總統拜登的觀點形成鮮明對比，拜登認為，中國經濟動盪降低了侵台的可能性。

《路透》報導說，拜登訪問越南期間曾表示，如果中國在經濟上遇到困局，對台動武的可能性會降低。不過加拉格爾卻說，他不知道拜登說的是否符合現實，因為隨著中國面臨嚴重的經濟和人口問題，中共國家主席習近平可能會變得更願意冒險，也可能會變得更不容易預測。

加拉格爾表示，提出不同的看法並不是要批評拜登政府。近年來，中國軍方加強在台灣周邊活動，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）也認為，中共已下令共軍做好在2027年前入侵台灣的準備，雖然中共不一定真的就下達攻台的命令。

加拉格爾說，這次到訪紐約的目的是與金融業專家合作，評估一旦中國入侵或封鎖台灣，全球金融體系將面臨的風險。他認為，威懾的最佳方式是在硬實力上進行強有力且明智的投資。

報導說，加拉格曾多次呼籲美國加強對台灣的武器供應，並禁止美國資本流向與中共軍方有關的企業。最近中國經濟衰退問題讓北京傷腦筋，習近平可能因此而未出席G20峰會。北京有足夠資源應對短期經濟問題，但面對長期結構性經濟問題，例如人口快速減少和地方債務過高等問題上，卻顯相當無力。