蔡明亮（右）對寮國素人演員亞儂一見如故。（汯呄霖電影提供）

電影《日子》除了上院線，也會有美術館的實體展覽活動。（汯呄霖電影提供）

國際導演蔡明亮2014年電影作品《郊遊》問世，首度與北師美術館合作《來美術館郊遊》大展，打破了空間的界線，將電影帶入美術館；2019年榮獲金馬獎最佳紀錄片《你的臉》，推出電影「凝視計畫」首度將電影院變身美術館，而2020年的新作品《日子》，榮獲柏林影展泰迪熊獎、參與紐約影展、金馬獎等，蔡明亮更發起跨域藝術計畫。

透過電影《日子》與展覽《蔡明亮的日子》同步展映，讓電影院、美術館同時開演開展，創造映演與展覽的融合辯證，電影將於10月27日全台院線上映，展覽同時間於於北師美術館展出，14日發佈電影預告，蔡明亮說：「第11部劇情長片對我來說是老天給我的禮物。因為這個禮物，我還會繼續拍電影。」

電影《日子》耗時4年拍攝，片長127分鐘，46顆鏡頭，宛如一幅又一幅極精美又孤寂的畫報。劇情描述，小康身體承受病痛與治療之苦，他到處漂泊治病，並在異地遇見了亞儂。兩人相互給予對方慰藉、 但又分開，各自過日子。金馬影帝李康生回憶説：「7年前我生病，去很多國家看了非常多的醫生，很辛苦，導演想要側拍紀錄下來我的樣貌，但是其實心裡是很複雜的。在這個片子裡，有一部分是演出、一部分是紀錄。」

這次李康生除了在片中有大尺度的裸露演出，與新人演員、也就是蔡明亮的新一代創作謬思男神亞儂（亞儂弘尚希），上演男男全裸飆戲。亞儂是寮國人，一雙濃眉大眼，蔡明亮偶然在曼谷的美食廣場看見亞儂，當時他正在擺攤煮麵做家鄉菜，做菜的樣子太迷人，蔡明亮忍不住主動前往認識。

最後蔡明亮邀請亞儂正式參與電影《日子》，並遠赴泰國曼谷拍攝，蔡明亮說：「亞儂身上最吸引我的，是他的年輕、和一雙會發亮的眼睛；眼裡有純真，還有他樸實的個性。亞儂在表演上非常令人驚艷，繪畫上也很有天賦，可以說全身充滿了藝術細胞。他的身份也很吸引我，他是一個泰國的外勞，在台灣有外勞、馬來西亞有外勞、泰國也有外勞，這些外地人原本的生活更辛苦，這種身份特別觸發我的感覺。」