新北市重陽禮金預計10月18日匯款入帳；採現金領取者，將於10月21日起由29區公所在指定地點發放，預估有70萬3687人受惠，總發放金額為12億餘元。

中央公布明年8＋1項社會福利津貼調整，社會局表示，新北市長侯友宜為感念長輩過去對社會國家的貢獻，和對家庭的付出，即使在中央人均統籌分配稅款不公的情況下，仍堅持每年致贈重陽禮金給長輩，禮金從1500元起跳，最高至百歲人瑞2萬元。

社會局長李美珍表示，凡設籍新北市滿一年以上，且在重陽節當月年滿65歲者，市府均會循例致贈一份禮金，以表達敬老尊賢心意。其標準為65至79歲1500元，80至89歲2000元，90至99歲5000元，百歲人瑞則每人致贈2萬元。目前全市人瑞共有880位，將由各區長代表侯友宜市長親往致贈。

李美珍表示，在全部受惠長者70萬3687人當中，有66萬1998人採用匯款，比例高達94.1％；有4萬1689人選擇領取現金。她提醒領現金者，要攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，如本人不便領取，也可以由代領人攜帶受領人和代領人的身分證及印章領取。現金領取至12月29日止，逾期將不再受理。

李美珍強調，新北市友善長輩不僅每年致贈重陽禮金，補助老人健保費，還持續推動老人共餐、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、動健康等政策，並鼓勵長輩多多社會參與，如參加松年大學或數位學習，希望讓每位長輩都能「安居樂業、幸福有感」。