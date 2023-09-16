周興哲近日受赴邀新加坡看法拉利一級方程式賽車活動。（星空飛騰提供）

周興哲近日受邀前往新加坡觀賞「2023法拉利一級方程式賽車大賽」。他是唯一獲法拉利邀請去觀賞的藝人，甚至獲邀進入比賽的「絕對禁區」是大賽時中途的補給站，他親眼目睹分秒必爭換輪胎、總教練分析數據、戰情和供水、噴乾冰的極限畫面等，大開眼界。

他私下對車子各方面都很有興趣、研究，當一進入大賽的補給站時，難掩興奮情緒，並和車隊負責人相談甚歡，平時都透過電視收看賽事和幕後花絮的他，如今身處賽車盛事核心，熱情嗨喊：「我簡直在Netflix裡面一樣。」更在當地見到兩位世界級選手Charles LeClerc、Carlos sainz駕駛賽車並近距離接觸，他不可置信說：「美夢成真。」

他上周率先抵達新加坡，在4層樓的Casa Ferrari VIP觀賽室觀摩了暖身賽，很享受在現場觀賞精彩賽事，更感謝法拉利的邀請與款待，讓他們舒適地享用米其林大餐和各式無國界美食，表示，這趟到新加坡工作，每天都沒時間到外頭特別的餐廳用餐，「這次工作根本像度假一樣，非常感謝法拉利讓我體驗F1賽車幕前幕後的全部」，也開心說，這回的豐富經驗一定會與最愛的粉絲們一起暢聊分享。