蘋果推出iPhone 15 Pro系列後於全球熱銷，但卻傳出機身過熱問題，遭疑與台積電3奈米製程技術代工的A17 Pro處理器有關，對此，有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤給出不同意見。

日前有用戶使用iPhone 15 Pro Max玩硬體需求高的遊戲，發現手機溫度在30分鐘內飆升至攝氏48度，使該機型被外界戲稱為「火龍果」，韓媒對此報導稱，晶片過熱通常暗示製程出現設計缺陷，例如無法控制漏電流功耗（leakage power）等，部分產業人士認為，台積電的3奈米製程可能有問題。

郭明錤對此發布文章表示，據他調查，iPhone 15 Pro系列的過熱問題，與台積電的3奈米製程無關，主要很可能是為了讓機身重量更輕，故對散熱系統設計作出妥協，像是散熱面積較小、採用鈦合金影響散熱效果等，預期蘋果將透過更新軟體修正此問題。

不過郭明錤也補充指出，除非調降處理器效能，否則改善效果可能有限，若蘋果沒有妥善解決這個問題，恐會不利iPhone 15 Pro系列產品周期的出貨量。