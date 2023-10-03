華為突破美國制裁，推出全球首支搭載衛星電話的5G旗艦新機Mate 60 Pro，當時許多專家就警告，美國可能會針對大陸半導體實施更嚴格的制裁，近日路透社引述知情人士的說法指出，美國已經警告大陸會在10月更新人工智慧AI晶片的出口禁令。

不具名的美國官員提到，美國商務部正在評估去年10月7日開始執行的AI半導體出口管制措施，預計在限期滿一年之際進行更新以防堵漏洞，詳細狀況仍有待進一步觀察，該名官員並沒有透露細節。

報導提到，早在華為推出Mate 60 Pro後，有不少專家研判，美國可能會加強對大陸晶片業的制裁，甚至擴大審查與大陸半導體有關的產業鏈，如今確實也有風聲傳出，但實際衝擊尚不得而知。

華為與中芯受到美國制裁無法取得先進製程設備EUV機台，但Mate 60 Pro已經被證實是採用7奈米製程，代表大陸找到美國科技封鎖的突破點，外界也好奇中芯是如何辦到的，日本研究機構Fomalhaut Techno Solutions推估，中芯將14奈米機台推至極限，並加上特殊技術，讓晶片擁有接近7奈米的性能。