此次為00927自今年6月6日掛牌上市以來第二次配息，00927採季配息機制。

群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，半導體庫存去化已告一段落，晶片銷售也逐漸露出曙光，加上長遠來看，今年來AI趨勢的崛起，未來生成式AI應用領域將再擴大，也進一步推升AI伺服器的需求增加，也帶動相關晶片、散熱、封裝、組裝需求一併成長，有助相關供應鏈發展，並促進半導體業復甦，而台灣擁有最完整的上中下游半導體產業聚落，在AI大趨勢中扮演關鍵角色，受惠程度高，類股表現值得期待，建議投資人不妨以台灣半導體收益ETF來建立部位，不僅掌握後續產業景氣復甦行情，且台灣半導體股除了獲利能力與商機前景俱佳，更有不少股利配發穩定、配息大方願意與投資人共享成果的公司，還能兼顧半導體高息股所帶來之收益優勢。

群益半導體收益ETF(00927)追蹤指數為臺灣半導體收益指數，是首檔精選高息成分股的台股半導體ETF，先篩選日均成交額>8000萬與近四季稅後ROE>0之個股，確保其流動性品質與獲利能力，而指數會在每年5月與12月重新審核成分股，5月底的審核精準鎖定半導體股中的高息股，同時卡位全年高息，此外，第二次指數審核落在12月底，考量股利率、累積前三季獲利成長率，超前部署隔年極具股息及股價成長潛力之半導體企業股票。