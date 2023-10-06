由淡江大學兩岸關係研究中心、國家圖書館、中央研究雜誌社、展望與探索雜誌社共同舉辦的「台海地緣戰略下的兩岸與國際關係」學術研討會，今於國家圖書館舉行。政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯在會上表示，我國市場資源遠弱於對岸，但高科技產業技術領先，因此不該喊去風險化，若去風險反而會讓台灣不具備優勢。

曾偉峯說，兩岸外交現在叫做「此消彼長」，此消的意思是，這幾年我們和許多國家斷交，七年斷交九國，邦交國只剩十三個，所以我們在外交上有很明顯的弱勢。

曾偉峯表示，原因有一，就是兩岸實力差距過大，尤其是經濟實力，因為對岸有很龐大的市場盈利，可以吸引我們原先的邦交國，和我方斷交，這就是「此消」，是很明顯的現象。

至於彼長的部分，曾偉峯說，雖我方官方外交非常弱勢，可是非官方外交其實很熱絡，因為他國希望協重台灣高科技產業的優勢，尤其是半導體產業合作。

曾偉峯說明，也就是越依賴大陸市場的國家，越不會選擇台灣；而產業結構分工想朝高科技產業發展的國家，就會選擇台灣。所以他認為，其實台灣外交的此消彼長，是鑲嵌在全球產業分工裡。

曾偉峯假設，如果一個國家在全球產業分工，或是國內的經濟、製造業佔比越高，可能越會願意跟台灣接觸，不管是非官方或是官方；而一個國家的產業結構中，如果農業的佔比越高，越不會跟台灣接觸，因為需要綜合市場。

曾偉峯舉證，可以看到願意跟我國進行外交接觸的國家，大部分集中在歐美，趨勢在疫後也確切成長，「真正的非官方外交，是呈現增加的趨勢」。

曾偉峯表示，農業佔比較高的國家，是否比較不會跟台灣接觸？其實按趨勢來看，確實有微幅相關，所以基本上可以判斷出，他的假設是有可能性的。

曾偉峯直言，兩岸外交競爭受到全球產業分工的限制，我國優勢就在產業上，「矽盾不只是矽盾，外交上面可能會變成一個關鍵，可以協助我們在北方外交取得很多的進展」。

曾偉峯說，如果這個理論跟這個假設是正確的，那大家就要思考，台灣如果一直吸引相對較為弱小的國家，或者是較以農業為主的國家，其實資源比不贏中國大陸，政府也表明不做金援外交競爭。

曾偉峯強調，全球一直在講去風險化，但若全球去風險化成功後，台灣可能就不再有優勢。因此台灣不該跟歐美國家一同叫好，反而要強化產業分工，強化台灣在半導體明確的位置。

曾偉峯也提醒，對岸現在正在追求科技制度，若真的完成，那我們的優勢就不在了，在這個情況下，我們的外交競爭可能會大幅的挫敗。