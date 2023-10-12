以巴情勢緊張，外交部12日才宣布將以色列旅遊警示燈號調升至「橙色」，建議國人避免非必要旅行；巴勒斯坦加薩走廊及約旦河西岸地區維持「紅色」旅遊警示，籲請國人避免前往該地區。國民黨台北市議員游淑慧11日質疑，開戰五天了警示燈號還是黃色，外交部長還在連續假日嗎？

「以哈開戰已經第五天，外交部是恐龍嗎？」游淑慧11日在臉書發文指出，美國國務院10月10日已經把以色列給國人的警示升等為「紅色警戒」，官網內容也提供了離開方式的建議。至於英國官網也同樣提供不建議前往的指示，關於戰事的狀況也都保持資訊的更新。

游淑慧提到，日本外務省已經針對加薩走廊（Gaza Strip）發布警示等級最高的「退避勸告」，呼籲日本人不要前往當地。只有我們的外交部心很寬，網站訊息還停留在10月7日，而旅遊建議也只有黃色警戒，只是提醒注意旅遊安全，而關於戰事的訊息也是簡短而過時：巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）於7日凌晨自加薩地區向以色列發動火箭攻擊，發射約100枚火箭。

游淑慧質疑，外交部旅遊警示燈號共分4級，紅色指「不宜前往、宜盡速離境」，橙色指「避免非必要旅行」，黃色指「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」，灰色指「提醒注意」。讓人更搞不懂的是，在外交部的旅遊警示中，以色列和澳洲、日本、韓國、新加坡、泰國都是同等級的黃色警戒。不會很荒謬嗎？這樣的分級，發揮了什麼警示提醒？外交部的駐外人員很辛苦、出生入死，但外交部部長在幹嘛？還在連續假日嗎？