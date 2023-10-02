此外，重點監測汽車經銷企業的同期銷售額較去年同期上漲11.7％；重點電商平台住宿、旅遊銷售額上漲超過20％。而假期前兩天，電影票房收入按年增長約44％至人民幣（下同）7.8億元。
海南離島在前三天的免稅銷售金額達到4.26億元，比2022年同期增長40.3％。免稅購物人數6.16萬人次，比2022年同期增長84.1％。
交通方面，大陸交通運輸部數據指出，大陸鐵路、公路、水路、民航在2日預計發送旅客總量5,344.2萬人次，比2022年同期增長56.4％，比2019年同期下降37.0％。
大陸央視引述大陸商務部數據報道，在中秋加上「十一」的黃金長假前3天（9月29日～10月1日），大陸重點監測零售和餐飲企業銷售額按年增長8.3％。
此外，重點監測汽車經銷企業的同期銷售額較去年同期上漲11.7％；重點電商平台住宿、旅遊銷售額上漲超過20％。而假期前兩天，電影票房收入按年增長約44％至人民幣（下同）7.8億元。
海南離島在前三天的免稅銷售金額達到4.26億元，比2022年同期增長40.3％。免稅購物人數6.16萬人次，比2022年同期增長84.1％。
交通方面，大陸交通運輸部數據指出，大陸鐵路、公路、水路、民航在2日預計發送旅客總量5,344.2萬人次，比2022年同期增長56.4％，比2019年同期下降37.0％。
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