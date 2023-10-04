67歲女星謝玲玲過去演出《婉君表妹》走紅，她也是富商林建岳的前妻，兩人當年婚姻因王祖賢介入而破裂，謝玲玲當年答應離婚後，不僅得到約台幣15億的天價贍養費，更被林母林余寶珠稱呼為「永遠的兒媳」。近日，謝玲玲曬出到林家過中秋影片，可見林家的後花園有山水造景，有如御花園一般相當奢華。

據知，林建岳的父親林百欣「林伯」當年從事成衣和地產業累積了上億家產，一生有過4任妻子，林建岳的媽媽林余寶珠是林百欣的第二任老婆，也是林百欣最鍾愛的一任太太，不僅兩人感情深厚，林余寶珠更是賢內助，過去常幫林百欣打理事業，最後林百欣也將大多數家產分給林余寶珠，讓林余寶珠可說是在林家4任妻子中勝出。

謝玲玲曬出林家御花園。（圖／翻攝自微博）

而林建岳和謝玲玲1995年離婚後，謝玲玲與無緣的婆婆林余寶珠仍維持良好關係，2016年林余寶珠過90大壽，謝玲玲曬出帶著一雙兒女慶生照片，當時她下跪替林余寶珠奉茶，說：「恭祝我的永遠婆婆90大壽，祝願她永遠健康平安，快樂」，過母親節時也發文說：「有緣成為婆媳，有愛彼此善待。感謝您一直以來的關愛。難得奶奶今天要我們一起去跑馬，也預祝她老人家母親節快樂。」

謝玲玲過去受訪，坦言自己愛面子、是虎媽，對和林建岳所生的5名子女教養嚴格，她坦言過去在重男輕女環境下長大，讓她更認為要好好教女兒，給她們信心，除了要求她們要有一定的學業表現，也會安排孩子參加才藝班、暑假參加夏令營增廣視野，而她不僅對孩子嚴厲，對自己也要求甚高，常自學心理、勵志等相關書籍，希望能當全方位好媽媽。