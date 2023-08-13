56歲王祖賢過去被封為「亞洲第一美腿」、「亞洲第一美女」，更以《倩女幽魂》走紅全亞洲，2004年她拍完電影《美麗上海》後全面息影，近年定居加拿大常被網友野生捕獲。近日，有懷念她的網友挖出王祖賢過往上節目的片段，她一臉困惑表示不懂為自己哪點吸引男士，接下來秒稱「除漂亮以外啦」，笑倒不少人。

隨著王祖賢2004年宣布息影後，便長年旅居在加拿大專心修佛，有許多懷念她的粉絲不時分享她過去的節目片段與照片，近日有網友分享一段影片，提及王祖賢對於自己人氣的困惑，表示：「其實，我都不知道自己有哪些地方，能夠吸引男士，除了漂亮之外啦。」緊接在這番直率的言論後，影片立即展示了她年輕時候幾張美麗容貌，令眾多網友懷念當時青澀的她。

事實上，王祖賢過去為90年代初香港影壇「四大花旦」之一，更憑藉電影《倩女幽魂》的「聶小倩」一角而紅遍全亞洲，作為香港影壇的頂級明星，巔峰時期她出演了《倩女幽魂》《東邪西毒》《東成西就》《青蛇》等眾多經典作品。而她即使於2004年拍完《美麗上海》後宣布息影，但她的一舉一動仍是外界關注的焦點，她在2016年返台處理父親後事，被問是否有復出打算時，王祖賢則淡淡說：「最好的一面已經留給大家了」，無意重返藝界。