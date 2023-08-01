港星薛芷倫曾在《倩女幽魂》裡飾演女鬼「小青」，嫵媚樣貌一度被認為「豔壓王祖賢」，本身就出生豪門的她閃婚富豪前夫馬清偉，婚後淡出演藝圈卻罹患乳癌，化療時的副作用令長相變形，甚至遭到朋友的唾棄與辱罵，但她不畏流言蜚語，目前活躍於香港的名媛圈，而她能夠戰勝那段痛苦時光的原因也隨之曝光。

自小含著金湯匙出生的薛芷倫，自小學習芭蕾舞、鋼琴、游水，其後更出國留學，於紐約大學就讀，薛芷倫22歲那年，其父因病離世，她繼承了龐大財產，進入演藝圈後，作品量不多，最令人印象深刻的就是《歌者戀歌》、《倩女幽魂》，此外「海濤髮廊」拍的一輯廣告，更令人留下深刻印象。

薛芷倫1989年認識富豪前夫馬清偉3個月就嫁人，婚後她淡出演藝圈，生下2子1女，這段婚姻一共保持了14年，直到39歲恢復自由身，之後她繼續享受出入社交派對的上流生活，未料，她在46歲那年收到乳癌診斷書，跟著進醫院化療且出現併發症，導致臉部變形、皮膚脫落，甚至全身多處肌肉潰爛，口腔及消化系統嚴重受損。

但她沒有放棄希望，花了5年成功戰勝病魔，不過這一切卻為她帶來不少後遺症，藥物及各種治療令她整個人腫脹，昔日女神美貌不再。薛芷倫因患病緣故而直接影響外觀，當年上流社會結識的「朋友」亦毫不留情地詆毀及辱罵她，讓她徹底失去不少朋友。

自薛芷倫戰勝病魔後再次重現在大眾面前，不少媒體拍到她的外貌時，都稱她是「整形失敗」，令她一度不敢出門。所幸在當年最難熬的日子，前夫馬清偉向她伸出援手，患病間全家人對她不離不棄悉心照料她。她也重拾自信，迎向美好的人生。