資深媒體人陳玲玲活躍不少談話性節目，但因疫情來襲使她通告稅減，而老公的養生教學工作也停止，讓她陷入沒收入的恐慌，且開始情緒非常不好，認為自己前途茫茫。

陳玲玲日前在《新聞挖挖哇》節目上透露，前幾年碰到新冠疫情，通告數量銳減，沒有穩定收入讓她陷入恐慌，開始情緒焦慮，認為自己前途茫茫，活著還有什麼意義呢?常覺得身體「不舒服」。之後找心理咨商師詢問，經診斷應是自律神經失調，她也想讓自己的恐慌好起來，沒通告就找其他工作機會。

未料，選擇到速食店碰壁、再去面試旅館櫃台則被要求改房務工作，陳玲玲認為若是沒錢，就放下所有一切努力賺錢；同時認為自己恐慌嚴重，某次覺得自己表現不好，下了通告後在回家的路上就在車上自賞耳光，並大吼宣洩情緒，討厭自己到極點，讓現場來賓大為吃驚。

影片取自《新聞挖挖哇！》若有移除請見諒

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