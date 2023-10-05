63歲鄭弘儀主持不少談話性節目，曾透露自己罹患過焦慮症，起初不願去看心理醫生，認為要去看精神很困難，更變裝才踏入診間，好在最後透過9個月治療最後痊癒。

陳玲玲在《新聞挖挖哇！》分享自己因新冠疫情，沒收入陷入恐慌及情緒焦慮，經心理咨商師診斷是自律神經失調。讓主持人鄭弘儀也透露，自己本身的個性很ㄍㄧㄥ，加上公眾人物要去看精神科不容易有壓力，就醫戴帽子、口罩出門還是被認出來，導致他一開始並不想醫，認為：「好像自己不正常、自己很脆弱。」但之後感覺日子越來越難受，坐躺站都不是，連吃都有問題，吃東西吞嚥困難，起先以為生理問題，經檢查卻都沒事。

鄭弘儀之後被轉介去看精神科，被診斷罹患焦慮症，他因不信又看了身心科，才確認罹病，便開始積極接受治療，聽從醫囑「不得自行停藥」，乖乖吃了9個月的藥後漸漸康復，也因這一次經驗，認為吃藥其實不如想像的可怕，對自己真的有幫助。

影片取自《新聞挖挖哇！》，若有移除請見諒

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