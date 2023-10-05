資深媒體人呂文婉是談話性節目力邀對象，一針見血的犀利風格，深受觀眾喜愛，常在社群與網友分享日常的她，曬出23歲時身穿泳裝的美照，凍齡模樣讓網友全都驚呆。

呂文婉在臉書曬出少女時期的美照，只見她身穿泳衣搭船，當年不僅身形相當纖細，尤其對著鏡頭擺出鄰家女孩的甜美笑容時，瞬間融化無數人的心，跟現在相比更是不見歲月在臉上留下痕跡，她也寫下：「最近說是在流行PO沒有修圖的照片，那年我23歲（一晃眼30年過了) ，沒有濾鏡還不是活得好好的」，接著強調：「各位看到我的蘋果肌了嗎？！與生俱來就有了」，最後不忘反問網友：「你已經離不開美肌了嗎」。

呂文婉更在留言區出賣自己的陳年舊照，曬出當記者時和周華健及唐文龍的合照，只見當時的她略有嬰兒肥，還頂著一頭微捲髮，表示當時採訪時還不會用粉底粉餅，頂多就塗個口紅，一直到上節目後才接觸到這些化妝品，而且還是由化妝師幫忙化的。

呂文婉曬出多年前和周華健及唐文龍的合照。（圖／呂文婉get in TOUCH臉書）

呂文婉公開23歲時的美照後，吸引上千人按讚，網友紛紛留言：「以前也是美人，根本只有18歲」、「沒有濾鏡的笑容，更有一種自信美」、「和當年沒什麽差別，歲月在妳身上停止了」、「以前和現在没差多少，只是較會打扮和穿有氣質的衣服」、「這身材都沒變，真的是凍齡女神無疑」、「雖沒什麼變，但現在更漂亮」。