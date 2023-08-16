由台灣世界新聞傳播協會主辦的2023年「全國22縣市有感施政大調查」於日前公布，金門縣在11個施政面向中取得5金2銀的成績。對於獲得媒體肯定，縣長陳福海謙虛的表示，施政成果是來自於全體縣府團隊的努力，重返縣府後深知財政狀況的艱鉅，未來也將秉持對縣民的承諾，為打造美好金門幸福家園來持續努力。

據了解，台灣世界新聞傳播協會所舉辦的22縣市有感施政滿意度調查已邁入第五屆，每年均針對全國各縣市的「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感」等11個施政面向，以中華電信市話隨機方式做電話民調統計，調查出的結果提供給各縣市作為施政精進調整的參考。

此次調查，金門縣在交通狀況、環境保護、社會福利、教育品質、幸福感獲得金牌佳績，在治安狀況、經濟發展則取得銀牌評比。對此縣長陳福海表示，就任縣長後，針對競選承諾及施政目標，努力進行檢討及審視，能獲獎要歸功於縣府團隊這段期間的努力。

對於沒有獲獎的項目，陳福海也強調將會持續審視精進或調整方向，讓縣民對縣府施政更有感。陳福海說，金門位處離島，要面對兩岸關係在政策處理上須特別謹慎，如何在滿足地方建設需求前提下，爭取最大的中央資源挹注，樽節地方預算及保障鄉親權益，是目前的縣務推動課題。

觀光處長李銘培表示，今年有感施政滿意度調查是在7月26日於台北公開頒獎，包括嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙等獲得佳績的各縣市代表都出席領獎。不過金門時遭中度颱風杜蘇芮影響，縣長坐鎮災害應變中心，以搶救防災為優先要務，無法赴台領取，為此世界新聞傳播協會會長劉立漢日前還親自將獎座送達縣府由縣長代表接受。

劉立漢表示，離島資源有限，特別是從報章雜誌得知金門縣的財政狀況較往年來得更為緊張，因此在施政上就要更為積極且找到對的方法。

對於陳福海重返執政就拿下相對良好的民調成績，劉立漢分析說，陳福海從政時間較長、公務領域歷練豐富，從斷航3年的小三通僅在上任後1個月就能重啟的政績來看，證明有經驗、找對方法、擁有好團隊，是執政取得佳績的重要因素。

根據主辦單位提供資料，此次調查由艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，訪問期間為今年5月24日至7月4日止，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話，共成功訪問13937份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，希望能藉此提供精準的民調結果給各縣市作為施政精進的參考。