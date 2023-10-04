麗嬰房（2911）4日下午發布重訊說明，擬減資5.4億、約28％，以彌補去年虧損，減資後資本額從19億降至14億元，法人分析，麗嬰房減資彌補去年最高虧損額，今年上半年在兩岸收掉虧損店高達50家前提下，加上下半年持續大規模關掉體質不良店，有望使得今、明年虧損大幅度縮減。

麗嬰房過去全盛時期曾居於兩岸童裝連鎖霸主，連鎖家數破千家，合併營收近70億元，唯隨著電商網購迅速興起與少子化衝擊，麗嬰房「大象翻身」進度相對緩慢，除了大陸加盟店發展緩速，虧損實體店閉店速度也慢，即使近五年全力衝電商，麗嬰房確實做大業績，但折扣犧牲獲利，實體店虧損拖累下，已連續五年虧損，扣除2017年係因處分內湖大樓轉盈，否則幾近十年連續虧損。

根據法人分析，麗嬰房疫情期間虧損三年皆以累積公積金彌補，去年在大幅度關店與疫情衝擊下，營收33.39億、稅後虧損逾6億元，在衡量資本額19億元，對應總體營收33億來說股本相對略高，始決定減資以彌補去年虧損，而除了減資彌補虧損外，麗嬰房在處理體質不良店亦加碼擬於第四季做大規模「斬」店，以期明年可迎來相對健康體質的營運模式。

根據法人指出，兩岸2022出生率再創新低，大陸更首度出現負成長，嬰童產業拚轉型，麗嬰房更透過策略聯盟擴展母嬰產業生態圈，除了數據共享，也聯合共創寵兒商機，拋除過電商網購折扣戰逐步回歸官網，儘管全盛時期網購曾達2億業績，但相對因折扣犧牲毛利，虧損更大洞，也因此重新調整電商策略，以目前來說，官網雖僅有數千萬元業績，但相對獲利。

唯電商獲利，實體店連年虧損仍持續拖累整體獲利，今年麗嬰房在法說會指出，上半年兩岸關店就高達50家，虧損亦由去年同期的1.62元降至虧損1.34元，相對收歛；目前大陸家數約240家、台灣則有190家，預計第四季將大規模處理兩岸虧損店，以期明年虧損降至最低。