美國10年期公債殖利率4日盤中一度攀抵4.884％，改寫2007年以來最高。30年期公債殖利率同樣徘徊在16年高點附近，稍早甚至一度衝破5％關卡。被視為歐元區基準債券的德國10年期公債殖利率同日盤中一舉升破3％，此為2011年以來首見。

全球債券殖利率同步上揚，主因是投資人對於利率維持高檔的擔憂加劇。