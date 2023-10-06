來看股票風險溢價（equity risk premium），拿美股標普500 指數投報率，與美國10年期公債殖利率來相比，目前兩者差距接近零，是20多年來最低數字，表示投資股票的人，不想承擔任何額外風險而獲得報酬，也就是不想去玩股票。

對企業來說，過去十年內，幾乎都以非常低的利率就可以拿到需要的資金，當需要更多錢的時候，就去市場裡面找。但這一切現在都改變了，在利率大升的環境下，部分體質較弱，極度依賴向銀行融資的公司，現在要付出的償債成本，幾乎是以前低利時至少兩倍。

萬一公司行號連薪水都發不出來，遑論還會執行資本支出計畫，一定是趕緊減少投資，負面的影響將對消費者支出、房市、零售業等不利，經濟甚至有可能還會出現負成長。

利率太高還會衝擊到企業併購，在過去一年半的時間內，較高的利率對向來支持大型併購案的銀行，產生不願放款的負面影響，因為這些銀行業者憂心帳上若出現債務，將無法脫手給其它投資者。

根據彭博社的統計，截至9月底，全球併購交易金額只有1.9兆美元，是十年來最糟的一年。私募股權業者受到的衝擊最大，今年收購總金額大減45%，降至3,840億美元左右，百分比已是連續第二年都是雙位數下降。

商業用途的房地產，是一個非常需要資金的行業，債務成本飆升對此產業來說，無疑是把利劍。公債殖利率一旦上升，如同拉低房地產價值，因為買家要求的回報率，要大於無風險的公債殖利率。

商用不動產更大的危機是，經過新冠病毒那幾年後，傳統要去辦公室上班的模式已改變，許多公司不是在縮小辦公空間，不然就不再租用或購買辦公室。另外，還有更嚴格的建築法規等。房地產萬一出現動盪危機，銀行業也會直接受到衝擊。

近期，美債與美股都在下修，對於採用經典6成投入股票，4成投資債券的固定收益退休基金來說，績效自然慘不忍睹。本周經通膨調整後的公債殖利率至少都有2.4%，比去年負的1%要好太多，也受到不少投資者的追捧。

殖利率上升是好事一件，因為可以改善資金布局，不過若上升速度過快，可能會引發意想不到的結果，英國去年就是活生生的一個例子。瑞典最大退休基金Alecta，也因為投資負債累累的房地產開發商Heimstaden Bostad，受到房價暴跌的打擊。

利率太高看起來是有害無益，但各國央行似乎沒有降息的意思，通貨膨脹實在是太頑強，還沒有降到各家央行目標值2%的低檔區。看來，只要是經濟成長沒有開倒車，全球利率應該短期內，不會再回到以往美好的年代一樣低。