第21屆台灣同志遊行即將在10月28日登場，台灣彩虹公民行動協會今天公布遊行主題為「與多元同行 （Stand with Diversity）」，繼去年「解構框架，性／別無限」提出「希望建立任何身分都能自在生活、不受刻板印象限制的多元社會」後，更進一步將「多元」的概念與實踐帶往下一階段，據悉，目前民進黨、綠黨及台聯等多黨派已報名參加今年遊行，至於總統參選人參與與否仍未收到相關訊息。

台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨在致詞中表示，今年的「多元」概念是相對於「二元」而來，他提到在二元分類下，容易讓非主流社群被縮小及邊緣化，甚至造成對立與衝突，「所謂真正的多元，是尊重彼此差異、相互扶持，集結眾人力量一起向社會爭取所有社群的權益。」小鯨強調，本屆遊行除了看見性別議題上的多元，也關注其他社群的議題，惟有「正視各類社群的存在，並彼此合作攜手前進，才能讓社會大眾理解看見建立多元友善社會的重要性。」

長期關注同性伴侶生養議題的台灣同志家庭權益促進會，預告今年將會舉辦同志家庭彩虹寶寶迷你遊行，觀迎大小朋友一起同行；台灣同志諮詢熱線協會則預告，10月27日將在西門町舉辦第五屆的跨性別遊行。針對感染者議題，台灣感染誌協會宣告，今年將與全台共16個愛滋民間團體組成愛滋遊行陣線，將走上街頭宣傳「與U=U同行」，為打破愛滋議題長期面對的汙名持續發聲。

第21屆台灣同志遊行，將於10月28日下午1點在台北市政府前廣場集結，歡迎海內外支持多元平權的彩虹公民們一同與多元同行。