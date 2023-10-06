財政部國庫署統計，今年到9月底止中央統籌分配稅實際收入3277.59億元，達成預算數93.42％，而財政部預估，今年的執行情形會比預算數還要好，地方政府有機會拿到第13筆「紅包」。

中央統籌分配稅款主要來源，是所得稅的10％、營業稅扣除統一發票預算後的40％，以及貨物稅的10％。土地增值稅在縣（市）徵起收入的20％。

就國稅的部分，預算數為3467.74億元，實際收入3255.43億元，達成率已經達93.88％，其中今年的營業稅受惠於今年消費力旺盛，達成率最高，已經達到96.21％；而所得稅則是已經達到92.79％。

屬於地方稅的土增稅，今年房市轉趨平淡，收入22.16億元、達成率僅54.3％，比起前三年的同期達成率達7、8成，相對較低。

中央統籌分配稅款，分為普通統籌分配稅款為94％，按公式及比例分配給地方；以及特別統籌分配稅款6％，供為支應受分配地方政府緊急及其他重大事項所需經費，經主管機關報請行政院核定後，通知受分配地方政府納入預算。

根據執行情形，普通統籌分配稅款達成率已經達93.39％、特別統籌分配稅款也達93.88％。

官員表示，普通統籌分配稅款會每月按通知分配數平均撥給地方，如果執行情形良好，超過預算的部分則會有第13筆預計在1月中「加發」給地方政府，今年預期應該會有第13筆，俗稱加發紅包，旦是加發的金額恐怕不如2022年度這麼多。