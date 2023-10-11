財政部今日公布9月出口 388.1億美元，年增3.4％，終止連續12個月負成長，轉成正成長。

第3季出口1149.0 億美元，年減5.1％；累計前9月3169.8 億美元，年減13.8％。

北美SPC接單傳捷報 美喆-KY 9月營收年增3.72％
《汽車股》庫存調節+罷工 廣華-KY9月營收年減21％
《家生活》攻美妝市場+積極展店 寶雅Q3營收季增逾10%
#財政部 #9月 #年增 #3.4 #億美元