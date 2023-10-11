由黑翻紅！9月出口388億美元 年增3.4％ 17:122023/10/11 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 出口示意圖(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布9月出口 388.1億美元，年增3.4％，終止連續12個月負成長，轉成正成長。 第3季出口1149.0 億美元，年減5.1％；累計前9月3169.8 億美元，年減13.8％。 北美SPC接單傳捷報 美喆-KY 9月營收年增3.72％ 《汽車股》庫存調節+罷工 廣華-KY9月營收年減21％ 《家生活》攻美妝市場+積極展店 寶雅Q3營收季增逾10% #財政部 #9月 #年增 #3.4 #億美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電零組》建通Q3營收季增27% 越南廠助Q4拚更好 10:482023/10/11 財經 《光電股》晶睿9月營收雙降 Q3季減近一成 07:482023/10/11 財經 《數雲端》走著瞧-創9月營收年增逾9成 前3季近翻倍 08:182023/10/11 財經 《半導體》易華電9月營收近15月高 Q3近5季最佳 10:182023/10/11 財經 《電零組》健鼎Q3營收季增2成 Q4可望持平 08:082023/10/11 財經 《熱門族群》網通9月、Q3營收一次看 多檔強登單季新高 11:082023/10/11 財經 《紡纖股》成衣雙雄9月營收雙降 展望4Q同喊旺旺 10:382023/10/11 財經 《文創股》新作上市 弘煜科締造單月最強營收 09:282023/10/11 財經 《數雲端》富邦媒9月營收同期高 momo添新夥伴 16:392023/10/11 財經 《觀光股》旺季+展店效益 王品Q3營收衝新高 07:482023/10/11 財經 友達9月營收年增逾50％ 創近18個月來新高 16:012023/10/11 財經 《半導體》光罩9月營收衝新高、Q4估續揚 股價強彈 10:482023/10/11 財經 《金融股》富邦金控前9月EPS 4.94元 產險連6月獲利 16:492023/10/11 財經 《興櫃股》邁科9月營收創歷年同期高 全年拚贏去年 09:282023/10/11 財經 《半導體》穎崴Q3營收近1年半低 Q4估回溫 12:282023/10/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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