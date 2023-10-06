中信金今（6日）公告9月自結獲利，9月份單月稅後純益為44.58億元，累計前九月合併稅後純益485.86億元，每股稅後純益（EPS）為2.44元，創下歷史同期新高紀錄，主要來自旗下銀行及保險雙引擎營運佳，貢獻獲利。

中信金控表示，9月銀行及保險雙引擎營運表現佳，其中子公司中信銀行存放款業務持續成長，且財富管理動能良好，再加上聯貸手續費收入挹注，單月稅後獲利32.79億元；另子公司台灣人壽9月有處分收入挹注，單月稅後獲利達13.83億元。

中信金說明，與去年同期相比，銀行累計稅後純益成長10％，是歷年來次高，除了來自放款基盤雙位數的成長及利差擴大外，財富管理業績也因多元化商品的銷售，回到新冠肺炎疫情前的水準，另信用卡消費金額在各業別均有斬獲，相較去年同期成長約3成；保險業務今年雖然避險成本高漲，但在擺脫防疫險損失的陰霾後，稅後純益較去年同期成長181％。