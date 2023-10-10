世界銀行今天呼籲以色列和巴勒斯坦「哈瑪斯」集團衝突「迅速降溫」，世銀首席經濟學家吉爾說，這波衝突恐讓全球經濟再面臨日益增長的風險，且可能推升整體通貨膨脹。

路透社報導，世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）今天在摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）展開年度會議，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的暴力衝突讓這場活動蒙上陰影。

路透社看到的一份世銀內部備忘錄提到，「雙方都承受毀滅性的人命損失、破壞和平民嚴重傷亡」，但也表明支持世銀在加薩（Gaza）和約旦河西岸（West Bank）的作為。

內容寫道：「我們希望衝突迅速降溫、終結暴力。世界銀行和我們的發展夥伴長久以來致力支持約旦河西岸和加薩最貧窮、最弱勢的人民，我們仍會盡力為更穩定和永續的未來奠定基礎。」

這波衝突已導致油價飆升，促使投資人湧向黃金等避險資產，這可能不利於開發中經濟體。

吉爾（Indermit Gill）說，他擔心以巴衝突事件會轉移焦點，讓外界無法關注IMF與世銀會議的重要討論事項，包括主權債務、平庸的成長前景及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的發展重大挫折等。

他說，這場衝突可能會讓全球經濟進一步面臨日益增長的風險，包括貿易碎裂化，尤其若是供應鏈再度延宕，將使疫情期間物價上漲的情況重演。

吉爾還說，另一個風險是這場衝突將推升整體通膨，對貨幣政策產生潛在的連鎖反應，可能對開發中國家打擊最嚴重。