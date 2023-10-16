中國外長王毅今天在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫。針對以巴衝突，王毅表示，當務之急是停火止戰，聯合國安理會有必要採取行動，大國應發揮積極作用。

中國舉辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇17日登場，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也將出席，是會中最受矚目的出席者。中國外交部發布，王毅已經會見拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

雙方就當前的以巴衝突交換意見。王毅表示，中方譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的作法。聯合國安理會有必要採取行動，大國應發揮積極作用。當務之急是停火止戰，推動雙方回到談判桌前，建立緊急人道救援通道，防止出現更大人道災難。

他重申，根本之策是盡快啟動「兩國方案」，爭取更廣泛共識，推動形成恢復巴勒斯坦民族合法權利的時間表和路線圖。

此外，王毅說，中方將以即將舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為契機，形成更廣泛的國際共識。中方讚賞普京（蒲亭）總統高度評價並支持共建「一帶一路」，歡迎俄方繼續積極參與。

根據中方報導，拉夫羅夫表示，俄方期待和中方保持密切戰略溝通，深化各領域務實合作。

雙方就加強聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊架構下的合作進行了戰略協調。