以巴衝突引發大量傷亡、有擴大趨勢，台股16日一開盤就重挫百點。金管會主委黃天牧16日赴立法院財委會審查法案前受訪時，以華爾街名句「攀爬憂慮之牆」 （climbing the wall of worry）形容現在的局勢，他強調台股基本面強，只要有信心就可攀爬過這個牆，要對我國資本市場有信心。

華爾街有句名句叫「攀爬憂慮之牆」（climbing the wall of worry），是指市場有一種趨勢可以化解種種投資者之憂慮 (不論是經濟或政治上的) 而續創新高。

黃天牧指出，投資人的行為就好像在攀爬憂慮之牆 ，尤其是牛市時，意思就是說在某一段市場的發展的期間，雖然這個市場面臨很多不確定性跟負面的因素，可是投資人對於整個市場發展的趨勢還是有信心的，所以即便那個牆上有很多負面的因素但整個股市的表現是相對有韌性的，還是穩健的，投資人能夠攀過這個牆 。

黃天牧指出10月7日開始以巴發生衝突大家都關心，希望能在各方協調下有好結果，市場對此衝突也關注，若是擴大會對能源、食物、對金融市場會有較大影響，還要再觀察。

黃天牧指出，台股今年在亞股中漲幅居第二高，他在今年1月13日新春記者會中也表示期待台股能「展現韌性、穩健前行」，韌性就指外在不確定性、有很多不是正面因素，但我國資本市場有基本面，半導體、AI表現都不錯，美股、歐股，像法、德還有日股，多國股市在升息顧慮、通膨、俄烏隱憂下大部份還是展現任性穩健前行，現在雖有以巴衝突，但他更關心金融市場、資本市場，對我國資本市場要有信心，

黃天牧指出，希望以巴衝突對國際金融市場的影響能夠降低，也希望能夠有很好的解決，但是現在更需對自己的市場有信心，尤其台股市場有一定的韌性 。

台股上半年由 AI概念股領漲，下半年台股第四季表現可以期待嗎？黃天牧指出，身為金融監理官不太適合去評估個股或是某一個產業類股的所謂未來的表現，但台股有它的基本面，台股不是只有半導體 AI電子，還有很多隱形的冠軍 ，台灣出口在過去 12個月雖然都是負的，但從9月開始已經開始轉正成長，經濟發展與成長會越來越好。