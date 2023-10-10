但專家表示，通膨居高不下與利率攀升預期對於家庭支出帶來打擊，澳洲消費者信心依然脆弱。

推翻前政府決策 澳洲重新加入綠色氣候基金
通膨疑慮與油價攀升 台指期夜盤走低
美債殖利率攀升 美股承壓 道瓊大跌逾百點
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