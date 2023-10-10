澳洲10月消費者信心改善 但依然脆弱 23:052023/10/10 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳洲西太平洋銀行與墨爾本研究所近日公布，澳洲10月消費者信心指數攀升2.9％至82，高於9月的79.7，顯示消費者信心略微改善。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 但專家表示，通膨居高不下與利率攀升預期對於家庭支出帶來打擊，澳洲消費者信心依然脆弱。 推翻前政府決策 澳洲重新加入綠色氣候基金 通膨疑慮與油價攀升 台指期夜盤走低 美債殖利率攀升 美股承壓 道瓊大跌逾百點 #消費者信心 #澳洲 #脆弱 #攀升 #西太平洋銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 要求加薪改善環境遭拒 澳洲史上首次兩大超市罷工 10:182023/10/05 國際 澳洲前總理莫里森訪台 府：透過論壇開拓更多可能 18:542023/10/09 政治 澳洲利率再度維持不變 澳元貶至11個月新低 15:452023/10/03 財經 澳洲新版硬幣將出現英國王查爾斯三世肖像 10:342023/10/05 國際 澳洲熱浪來襲恐招野火 新南威爾斯州發布禁火令 15:312023/10/01 國際 中國助東帝汶建設 霍塔：北京憂澳洲過度反應 14:262023/10/09 國際 《國際金融》連4凍 澳洲央行維持利率不變 12:082023/10/03 財經 原住民之聲公投不樂觀 澳洲總理：一代人一次的機會 17:182023/10/07 國際 《國際經濟》下周國際新聞事件 13:382023/10/06 財經 要大賣潛艦抗中 美竟曝這盟友恐會削弱威懾力 16:362023/10/04 軍事 IMF：全球經濟軟著陸機率攀升 仍須留意風險 11:042023/10/06 財經 國際油價暴跌 天然氣強漲 23:322023/10/07 財經 澳洲前總理莫里森10月訪台 蔡英文將接見 14:512023/10/01 國際 高利率時代拉長 美國股債與新興市場淪輸家 23:332023/10/02 財經 墨爾本藝穗節有台味 福爾摩沙馬戲團首登澳洲國家馬戲中心 19:432023/10/04 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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