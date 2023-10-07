環境管理署南區環境管理中心於二仁溪流域巡查污染源，發現高雄市湖內區某皮革廠疑似排放高濃度廢水，近期夜間埋伏成功查獲該皮革廠排放嚴重超標的不合格廢水，檢驗結果生化需氧量超標39倍、化學需氧量超標15倍，未妥善處理的廢水最終流入二仁溪內，造成河川下游水質惡化程度加劇，嚴重影響二仁溪水質，依法可處6萬元以上2000萬元以下罰鍰，情節重大者，還可以令其停工或停業。

環境部表示，查獲當時正值深夜，該皮革廠無人上班，南區環境管理中心翌日早上再次督察，不僅廠內管線老舊且錯綜複雜，更發現計算放流水量的水錶，累計水量數值比對前一日竟然都沒有增加，顯見廢水計量設施未能維持正常功能。再深入查核業者廢水處理設施，赫然發現去除雜質的廢水處理單元已經故障超過2個月，業者辯稱已經叫修多次，因缺工且近日持續大雨才延誤維修期程，惟確實未依許可廢水處理流程處理廢水，已構成違法繞流排放行為。

環境管理署呼籲，事業單位應該正常操作並確實維護廢水處理設施，妥善處理事業廢水，環保單位將持續貫徹環境執法，共同守護生活環境。