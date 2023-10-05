高雄愛河先前被嫌棄水質骯髒、臭氣沖天，但近年來，高市府環保局，除了對愛河定期監測，也強化鄰近事業查察，今年平均河川汙染指數RPI約4.3，相較去年同期的5.0，改善率高達14％，愛河水質逐漸改善，環境生態也恢復活力。

高市府環保局表示，他們已於2020年正式劃定愛河水汙染管制區，強化事業及汙染行為管理，並加強輔導騎樓、零星攤商業者汙水妥善處理排放以及道路側溝清疏。還設置6處水質定期監測站及3處水質連續自動監測站，運用科學儀器調查分析、確實掌握水質變化。

環保局也針對愛河持續辦理河面垃圾攔除作業，並藉由當地民眾與企業參與水環境巡守隊。另外，在結合水利局汙水截流、現地處理設施及下水道接管推動下，目前逐步管制與削減汙染來源，愛河水質改善有成，今年愛河河川汙染指數RPI並無出現嚴重汙染狀況，今年截至目前平均RPI數值為4.3，相較去年同期的5.0，改善率高達14％。

環保局呼籲，列管事業務必妥善操作廢水處理設施，食品業及攤販應設置油脂截留設施，勿存僥倖心態偷排廢水，一經查獲非法排放行為，將依法懲處，同時提醒民眾，應妥善處理垃圾，切勿隨手丟入河川，共同維護水體環境。