高市工務局說明，新橋坡度符合規定，擔心太陡有規畫坡度較平緩的替代道路通行。（工務局提供／任義宇高雄傳真）

高雄連接彌陀區舊港里、永安區維新里的舊港橋，因橋身被鑑定為危橋急需改建，舊橋拆除作業今天啟動，拆橋現場舊港里長到場抗議新橋坡度「太陡」，有礙居民通行。對此高市工務局說明，新設橋台坡度為6.5％，符合公路路線設計規範坡度容許最大值10％，及無障礙約8.3％的坡度規定。

舊港里長李明山表示，當初看到新橋建設計畫，發現舊港新橋相較於舊橋，提高約1公尺高度，橋面比旁邊道路高出近1.5公尺，會造成當地居民通行不便，尤其老人家騎乘自行車恐會上不去，高低落差甚至會導致上橋時無法看清對向車道，恐造成交通事故。

工務局表示，現有舊港橋橋台因位處河川治理計畫線內，為符合規定並避免阻礙河川治理，新橋將橋台提高1.1公尺，舊港路整體坡度會較改建前的5.5％提升至6.5％，仍符合公路路線設計規範第三章縱坡度容許最大值10％，及無障礙1／12，約8.3％的坡度規定。

針對里長反映事項，工務局說明目前舊橋已開始拆除，並完成臨時便橋供居民通行，若擔心未來新橋坡度過陡，已規劃可從替代道路文安北路上橋，坡度為4.98％比舊橋還平緩，可供地方里民使用通行；至於坡度阻礙視線部分，因新橋規畫為雙向車道，雙向車流並不會產生衝突。