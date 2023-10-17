陳姓兄妹感情不睦，妹妹2020年返家奔母喪時，不滿被哥哥要求須「擲聖筊才可入內祭拜」，訃聞也沒有她的名字，怒告哥哥提告求償1元，一審法官認為擲筊祭拜是民間習俗，判妹妹無理判敗訴。上訴至高雄地院，法官認為妹妹奔喪權益未受侵害，駁回妹妹上訴，全案定讞。

2020年底陳母出車禍入院治療，陳女當時想去醫院探視，但當時正值新冠肺炎疫情嚴峻，醫院為了防疫，針對探病限制陪病、探病的人數及時間限制，陳男當時拒絕陳女探視。

陳母出院後數月過世，頭七時陳女才接獲噩耗，衝回家奔喪時卻被陳男擋在家門口，要求擲出聖杯才可入內祭拜，妹妹最後跪在門口、順利擲出聖筊後才順利入內祭拜。

陳女拜完發現，訃聞上竟然沒有她的名字，怒氣當場爆發，認為陳男在母親住院期間故意刁難她不讓探病，又刻意隱瞞母親死訊，連訃聞都故意將她除名，怒告陳男並求償1元。

陳女的舅舅和阿姨均出庭作證，表示陳女平常就沒有跟母親互動，聯絡她也不回來，陳男也沒有陳女的電話，並沒有刻意隱瞞的事情。

一審法官認為，「擲聖杯才可入內祭拜」是民間習俗，陳男拿到親戚給的陳女電話後也通知她回家奔喪，難以認定侵害陳女奔喪權益。訃聞雖沒有印上陳女姓名，但陳女已參與祭拜及出殯，難以認定權益受到損害，判陳女敗訴。

陳女不服上訴，二審法官認為，陳女奔喪盡孝的人格法益未受侵害，最後駁回陳女上訴，全案定讞。