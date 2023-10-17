高雄一名林姓男子懷疑妻子（A女）在外偷腥，去年（111年）8月13日晚間，發現妻子與異性互傳訊息，雙方爆發口角，林男竟出手毆打，還拿球棒施暴。

林男後來打電話給自己的母親，林母隨即趕抵兒子的住處，沒想到，林母到場並不是勸架，反而加入施暴行列，A女被打得全身是傷。

林男仍是心有未甘，隔天（8月14日）早上又再毆打A女，逼她交出該位異性的電話號碼，林妻因疼痛而發出叫聲，林男竟嗆：「你不要給我叫喔，如果你再叫我就帶你到15樓把你往下推」。

林男還跑去廚房拿菜刀，多次指向妻子，導致妻子心生畏懼。A女事後驗傷對丈夫及婆婆提告，2人也於今年（112年）2月離婚。

檢方偵結，林男被依犯刑法第277條第1項傷害、第305條之恐嚇危害安全罪嫌起訴；林母被依犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌。

法院審理，林男坦承於毆打 A女的臉及手腳等，但辯稱沒有拿持球棒毆打。林母則承認出手毆打A女手臂、肩膀。

法官日前依法簡易判決，林男犯傷害罪，處有期徒刑2月。又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月。應執行有期徒刑3月，可易科罰金。林母犯傷害罪，處拘役40日，可易科罰金。2人均可上訴。