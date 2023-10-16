高雄張姓女子在住處大樓搭乘電梯時突然異常晃動急停，按下強制開門鍵奪門而出時被20公分高低落差絆倒慘摔，倒致原本殘疾的膝蓋再度骨折並罹患憂鬱症，怒告電梯公司求償350萬元。高雄地院審理後發現，該大樓管委會礙於經費、遲遲無法更新老舊控制系統，電梯驟停可能是電壓異常導致，判電梯公司無責免賠，可上訴。

2020年5月張女在住家大樓搭乘電梯下樓時，電梯不斷晃動且哄哄作響，降至6樓時電梯突然發出巨響，電燈全滅且大幅震動，嚇得她立刻按下強制開門鈕逃生。

當時張女以為電梯已到1樓，沒注意到電梯口有近20公分的落差，不慎絆倒趴跪在地。原本左膝就換過人工關節的她，就醫後發現左側股骨遠端骨折，醫生表示開刀後恐怕數年仍無法正常行走。

張女家有一對高齡失智父母，平時就不良於行的她想到未來的照顧工作恐更加艱難，認為電梯公司未善盡維修保養之責，怒告求償350萬元。

電梯公司主張，事發當天上午他們前往該大樓維修過電梯，已針對「斷線、錯樓」等故障修復。電梯當時故障急停，應是大樓電壓供應異常導致，與電梯硬體無關。

法官發現，該大樓的電梯已經使用27年，電梯公司2020年1月起便通知管委會要更新控制系統和重要零件，但管委會因經費短缺，遲遲沒有更新，電梯公司已盡到提醒責任。該次意外無法排除是電壓異常造成，最後判電梯公司無責免賠，可上訴。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。