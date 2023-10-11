為了營造綠色永續的生活環境，臺北市環保局近年來秉持垃圾減量、循環使用思維，並整合公部門與業者的力量，將Reduce(減量)、Reuse(循環使用)、Repair(修復再生)及Recycle(回收再生)環保4R理念與市民的日常生活所需無縫結合，打造雙贏的局面。

源頭減量部分，臺北市除了引領全國於111年12月1日起實施飲料店禁用一次用塑膠杯外，更根據環境部相關法令，規範業者提高自備飲料杯的優惠金額，一方面積極宣導自備飲料杯的觀念，另一方面加強查緝未依規定提供優惠的業者，營造友善的消費環境，減少對環境的負擔。根據統計，臺北市民眾自備飲料杯消費比例已由110年的10%成長到112年的19%，預估每年可以減少4,900萬個一次用飲料杯使用量。

循環使用方面，臺北市於110年10月啟動循環杯試辦計畫，111年更擴及到公館、站前及信義商圈共78家飲品與外送平台業者，截至111年底共計借出近10萬杯次。112年在中央法令規範下更新添生力軍，連鎖便利商店及連鎖速食店需建置一定比例店家的循環杯系統，預估114年提供循環杯租借服務的門市將超過1,000處。

家電維修小學堂活動。(圖/臺北市政府環境保護局提供)

修復再生部分，為愛惜地球資源，落實循環利用，臺北市環保局於民國92年設立內湖再生家具展示拍賣場，將清潔隊收運的廢棄家具，修復整新，以低價賣給需要的民眾，不僅減少垃圾處理成本，更可培養並教育民眾知福惜福觀念。由於獲得各界熱烈迴響，環保局於98年再增設萬華再生家具展示拍賣場，以減少市民往來所需時程。

此外，因應全球淨零趨勢，推廣源頭減量，以維修代替購買，今(112)年8月舉行的再生家具特賣會中，也首次與古風小白屋師傅合辦家電維修小學堂活動，透過協助市民維修電扇，延長其使用壽命，減少資源的浪費。環保局表示，自再生家具展示拍賣場成立以來，平均每年修復及販售件數都破萬件以上，累計為市庫增加了一億七千萬以上的收入。

內湖及萬華再生家具展示場除了每週二至五開放民眾參觀、每周六進行拍賣外，每年更不定期辦理特賣會。臺北市環保局長吳盛忠於今年8月特賣會中親自拍賣古董家具。(圖/臺北市政府環境保護局提供)

環保局表示，循環再利用不但可以減少資源耗費，節省後端處理成本，更可將有限的資源提供給需要的人，若是人人都能養成惜物的觀念，相信我們的生活環境將會越來越美好。(臺北市政府環境保護局廣告)