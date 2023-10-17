花蓮縣環保局在易受污染水域，設置移動式水質感測器，呼籲民眾不要隨意觸動，以免數據異常。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣環保局為防治水污染，在縣內易受污染水域，設置移動式水質感測器，加以進行河川水質監控。環保局表示，縣內列管事業單位多達500多家，先選定可能遭污染河川24小儀器監控，有了感測器能有效降低人力成本，還能依情況機動性移動監測，也呼籲民眾看到移動感測器，不要隨意移動，避免監測數據異常。

環保局指出，這套儀器，可自動測得所在水域的水體酸鹼值、溫度、溶氧量及導電度變化趨勢，利用物聯網技術結合傳感設備，透過大數據分析，將即時監控資料回傳後台，預警有汙染問題，協助環保人員及時掌握河川水質變化，強化稽查作業，有助於改善當地水文環境。

環保局水汙染防治科長彭如秀表示，花蓮目前在8處流域設置移動式水質感測器，感測器選定放置的位置，大多是常被民眾投訴的水域，像是河川、排水溝渠等，在合適的地點放置感測器。水質數據上傳後發現異常，第一時間人員先在遠端判讀，確認儀器運作正常，再到現場查看有沒有汙染的可能，稽查更有效率。

彭如秀說，花蓮列管事業有500多家，包括工廠、醫院、飯店業及畜牧業等，不可能派人監控；只要民眾或民代關切，或可能出現汙染的水域，也達到一定的規模，就會放置感測器檢測。

她說，水質感測器上，設置太陽能板，可供足夠電量運作，24小時掌握應變，既能有效掌握數值，也符合能源轉型方向，也請鄉親不要隨意移動感測器，避免監測數據異常。

縣長徐榛蔚表示，為維護花蓮縣河川水體品質，降低環境受到破壞，將持續不斷為守護花蓮好山好水環境，也請鄉親們一同守護當地生態環境。