詐騙手法日新月異且變化多端，為展現「打擊詐騙、守護治安」的目標，花蓮縣警察局特別製作「反詐騙及婦幼安全擋泥板」400面，並以「打詐村里長隊」為發送對象，今天（16日）在花蓮市公所112年第二次里長會報中請各里長將反詐資訊傳入鄉里。

警方表示，因村里長最貼近民眾，相比於警察，民眾更願意將心事向村里長傾訴，再由村里長作為民眾與警察間的溝通橋樑，以此深入族群方式傳遞防詐信息，發揮入村入里之最大效益，且送擋泥板的用意就是要民眾牢記警方所提供的專線，一同守護大家的財產及人身安全。

花蓮縣警察局局長呂世明表示，民眾若接到陌生電話時，應提高警覺，對於任何訊息應小心查證，並謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，聽清楚這通電話內容，掛電話後，立刻撥打165反詐騙專線查證或110請求警方協助。

「打詐村里長隊」宣導反詐騙及婦幼安全。（警方提供）

局長呂世明提醒，遵守「四不口訣」，不點擊來路不明連結、不隨便留個資給別人、不跟隨別人指示操作ATM或匯款及不輕易相信任何好康或免費優惠，方能有效避免受騙上當，保障財產安全。