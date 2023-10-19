俗語說養兒無用！大陸上海一名71歲老婦，超過半年都露宿在社區的花園長椅上，附近民眾以為她遭家人棄養，一問之下都怒了。原來婦人因兒子積欠賭債，於是將房子賣掉無家可歸，連每個月的5000元人民幣（約2.2萬新台幣）退休金全都給兒子花用，讓鄰人大罵她兒子實在不孝，媽媽也寵過頭。

大陸多家媒體報導，這名老婦今年5月起就開始露宿在花園裡，吃喝拉撒也都在花園裡解決。

經過調查後才發現，原來老婦的兒子欠了一屁股賭債，為了還錢總共賣了2棟房子，房子賣了後，原本租屋一段時間，後來又因付不起房租被房東趕走，加上不想去養老院，只好在熟悉的社區流浪。

而且還將每個月退休金給兒子，兒子則只留300元人民幣給她，當地警方曾幫她找眠疑的租屋，但她擔心兒子沒錢花，仍願意露宿街頭。但誇張的是，老婦的兒子竟然也在附近四處流浪，有鄰居看不下去，偶爾會提供老婦衣服和食物，但不孝兒知道竟威脅「再幫忙就要遭報復」，讓鄰居不太敢幫忙。面對這種堅持，讓大家也只能搖頭嘆息。