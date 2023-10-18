「警監環」每月定期組專案路檢勤務，稽查汽機車排氣是否改裝、噪音超標等問題。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

縣議員張美慧召開汽機車噪音專案會議，邀集警方、監理以及環保研商辦法，解決民怨。（縣議員美慧提供／王志偉花蓮傳真）

汽機車噪音擾人，花蓮環保局設有儀器、警察和監理單位也會共同執行專案，但成效並不理想，民代多次反映，加上城鄉數位差距，許多長輩根本來不及反應也不懂上網檢舉，據環保局人員說，會借鏡台中市以AI科技自行研發「智慧型抓噪器」，以及研擬噪音檢舉獎金等，盼提高稽查成效。

縣議員張美慧說，汽機車噪音已成「花蓮民怨之首」！她在議會召開汽機車噪音問題專案會議，環保局雖設有檢舉方式，但未能考量城鄉數位差距，長輩也不懂，還有，她舉出在花蓮市中正路美崙坡、縣內省道就常有汽機車噪音問題，讓居民不堪其擾，除了優先從源頭遏制汽機車噪音，也可參酌檢舉獎金制度，全民加入取締行列。

環保局空氣噪音防制科長洪秋琪表示，現行取締、宣導併行，環保局在民眾陳情的熱區，選擇道路地面乾燥、沒有下雨、風速低於每秒5公尺的適當地點，設置科技執法設備「移動式聲音照相」，大多會設在筆直的省道，避免商家、飛機與人聲影響。花蓮監理站每個月則有8次「警監環」噪音車稽查勤務，攔查噪音、改裝車輛。

環保局統計，由聲音照相抓到的機車噪音案件有4件，另外縣警局今年1至9月取締改裝車輛，汽車154件、機車174件，共328件。

至於台中市為增加稽查量能，利用AI科技，研發智慧型的監錄設備，有收音器加攝影機還有分貝器，裝設在熱點路口，洪秋琪表示，環保局會跟台中市府取得聯繫，了解看看能不能做，如適合花蓮可研商導入。

洪秋琪表示，目前已有檢舉獎金制度，只是檢舉方式、檢舉獎金多少等，都還需要研議。也希望透過到國高中學校宣導、以及向機車行告知，勿隨意改裝排氣管，否則可依噪音、改裝車輛重罰，以收遏阻之效。