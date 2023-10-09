法國時尚品牌Chloe於今年9月時裝周上，由前設計總監Gabriela Hearst發表熱鬧歡騰的最後一季作品，但精彩尚未落幕，緊接品牌旋即發表新任創意總監Chemena Kamali接手該職務。熟悉Chloe品牌歷史的朋友應該對Kamali不陌生，她曾在Phoebe Philo時期的Chloe任職設計工作，之後又協助新接手的創意總監Clare Waight Keller擔任她的設計總監一職，可以說對Chloe發展脈絡具有相當程度的瞭解。

隨後她又接掌Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello麾下的成衣設計總監一職，之後就轉任顧問並為品牌提供風格方向，可以說Kamali保有Chloe品牌核心的天真浪漫，與Saint Laurent的性感魅力風格，她個人也表示：「Chloe？一直是我的心之所屬，自20多年前踏足其中以來一直如此。回歸Chloe對我來說不僅非常自然也深具個人意義？。能擔任這個角色並發展Gaby Aghion和Karl Lagerfeld於Chloe歷史上定義的願景，我深感榮幸。」而她接手後也將於明年1月發表預先系列，並於2月發表2024秋冬女裝。