根據劍橋辭典「時尚」狹義的定義是指服裝、髮型、妝容的流行款式,但廣義而言「時尚」是指在特定空間、時間下的美學表達,其中也包含對於人體身材比例、特定生活方式的種種追求,也因此服裝經常是設計師們向社會、消費者傳達傳達自身理念、與社會溝通的橋樑,如台灣設計師李維錚所創立的同名品牌JENN LEE,其品牌理念強調追求快樂、平等、自由,同時也是被義大利VOGUE雜誌「環保界一顆叛逆新星」的設計師;旨在創造翻轉傳統服裝框架的台灣設計師申子芹,其創立的品牌Seivson則透過剛柔並濟的服裝輪廓,呈現具有女性力量的服裝,而其品牌也深受國際媒體重視,曾被知名時尚媒體WWD日本版讀者票選第一名品牌。

Giorgio Armani於1980年代創造出「Power Suit」直至今日仍是品牌重要元素,2022秋冬品牌還推出變型版。(摘自Giorgio Armani IG/林欣儀台北傳真)

Seivson名稱以翻轉生活作為概念,設計師申子芹擅長透過解構式設計塑造剛柔並濟的女性氣質。(Seivson提供/林欣儀台北傳真)

雖說提到「Power Suit」,腦中浮現的可能會是剛硬輪廓的大墊肩西裝外套、俐落的西裝褲,但兩位設計師均表示並非「特定」服裝款式賦予人力量,而是因了解內心渴望、穿上自己想要的服裝,由內而外散發出的自信感、態度,如Jenn Lee所說的「如果設計師創造的衣服剛好能與我所追尋的力量相契合,那麼就能更強烈地體現出感性與精神上的力量。」如同1960年代Saint Laurent所創造的「抽煙裝」(Le Smoking)、1980年代Giorgio Armani創造的強調肩部線條的「權力套裝」,均是建立在當時女權主義抬頭,在第二、三波女權運動下職業女性們內心追求逃脫束縛,得到穿衣自由的歷史脈絡下所產生的。

JENN LEE品牌調性自由不羈,設計師李維錚經常選用環保布料、淘汰邊角料等實踐永續時尚,因此獲得大利VOGUE雜誌評為「環保界一顆叛逆新星」。(JENN LEE提供/林欣儀台北傳真)

JENN LEE 2023春夏系列大秀當日,三颱環繞仍風雨無阻地在台北玫瑰園完美落幕。(臺北時裝週提供/林欣儀台北傳真)

JENN LEE邀請變裝皇后爆米花(Popcorn)擔任走秀嘉賓。(臺北時裝週提供/林欣儀台北傳真)

服裝是反映當下社會現狀的一種表達工具,不過隨著時代的變化、大眾對於審美的角度更加多元,相較於過去設計師經常將服裝作為一種武器,向社會傳統框架挑起戰爭,不過現今多元包容的社會脈絡下,申子芹表示自己所提倡的是不去追求別人告訴你的穿著方式與態度「無論你喜歡何種風格都應該是隨心所欲的展現自己的態度,即便成為別人眼中的異類又如何?也是代表了你是自由獨立的個體。」

Seivson 2022春夏系列「MISTER MISS」,將內衣、外衣顛倒,呈現疫後休閒服裝與正裝間的關係。(Seivson提供/林欣儀台北傳真)

Seivson 2022春夏系服裝運用裹身、收腰、露臍、挖空呈現女性曲線,凸顯女性魅力。(Seivson提供/林欣儀台北傳真)

Jenn Lee也表示「我並不主動挑戰社會規範,我尊重各種觀點。」但作為設計師她將服裝、時裝秀作為一個傳遞個人世界觀的載體,如其2023春夏系列的「野性女力」,她以Billie Eilish穿著緊身衣在2021年6月的British Vogue封面拍攝時表示「「It's all about what makes you feel good 」的表現為靈感,運用淘汰的塑身衣重新解構、再製,將原先被視為束縛、男性凝視的象徵的塑身衣,賦予感受自我、強調身體意識等含義,「我們強調多元性,無論性別,都應該意識到自己的身體並愛護。」

因此在那場於台北玫瑰園舉辦的大秀上,品牌特我們特別邀請了在台灣結婚並長居的紐西蘭變裝皇后爆米花(Popcorn)作為壓軸登場,「當天台灣周邊有三個颱風,但大家依然毫不畏懼風雨在玫瑰園中浪漫步行。」秀上不同身型、不同性別、不同的年齡的模特們,與該系列的服裝作品一同成為一個象徵強大力量的符號。

而申子芹設計師則特別推薦Seivson在東京的首秀 2022春夏系列的「MISTER MISS」,該系列延續品牌擅長的拆解、重組結構,特別將內衣、外衣顛倒模糊正裝、休閒服裝界線,並運用裹身、收腰、露臍、挖空 等設計特別強調女性魅力,「由於東京是一個對於女性相對保守的國家,但在她們心中其實是渴望展現自己的態度,卻又礙於傳統的束縛。」因此在當時於東京發表時掀起一股旋風,同時也引起當地女性不小的共鳴,而在服裝秀節熟後至今,日本也漸漸流行起這種類似的穿著風格,「這場秀對於我們品牌來說,也是相當重要的里程碑。」