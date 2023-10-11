1989年9月成立的華懋目前實收資本額為3.08億元，主要業務為揮發性有機氣體廢氣污染防治處理工程、工業用除濕工程及相關維修保養服務，客戶群囊括台灣半導體產業主要供應廠商，公司於2020年1月7日登錄興櫃交易。

華懋2022年合併營收20.15億元、年增36.84％，營業利益2.49億元、年增達52.86％，稅後淨利2.41億元、年增達66.49％，每股盈餘7.9元，全數改寫新高。毛利率20.39％、營益率12.4％，僅次於2020年、雙創歷史次高。

華懋2023年上半年合併營收10.34億元、年增11.17％，營業利益1.63億元、年增達60.43％，稅後淨利1.45億元、年增達38.65％，每股盈餘4.72元，全數改寫同期新高。毛利率22.6％、營益率15.77％，亦雙創同期新高。

華懋9月自結合併營收1.6億元，月增達23.43％、年減3.05％，仍創同期次高。第三季自結合併營收4.05億元，季增1.36％、年減22.06％，自近7季低點回升、改寫同期次高。累計前三季合併營收14.42億元、年減0.83％，亦創同期次高。

華懋表示，VOCs工程設備受惠台灣半導體業者持續擴產建廠，帶動近2年營收均成長逾30％。今年雖受景氣放緩、下游持續去化庫存影響，使半導體上游擴廠腳步放緩、客戶要求裝機交貨速度放緩，但先前採購安裝的設備保養維修服務需求大增，帶動整體毛利率提升。

依產業別觀察，華懋去年為半導體73％，電子業9％、電池製造5％、光電6％、印刷2％、石化1％，其他4％，今年上半年半導體占比雖因裝機交貨進度遞延而下滑，但電子業則顯著提升至20％。華懋透露，目前在手訂單金額持續創高，訂單能見度達明年底。

展望後市，華懋指出，根據在手訂單及爭取訂單預估，半導體產業依既定策略進行擴廠計畫不變，且其他產業為因應環保及永續發展需求，持續優化及採購環保設備需求亦穩定成長，對下半年營運仍審慎樂觀，預期今年營運表現可望持穩去年，並看好明年成長動能復甦。

法人指出，華懋目前在手訂單超過20億元、已創新高，能見度達明年底，由於後續訂單仍持續接洽中，預期在手訂單金額可望再創高。由於2021年6月啟用的龍潭廠已接近滿載，為因應未來發展所需，規畫明年再龍潭再購置土地擴廠，將產能再擴增30～50％。