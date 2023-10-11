台灣線上零售業龍頭momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄。112年9月單月全公司合併營收約為新台幣80億元，年增6.6%，再創歷年同期新高，其中momo網路購物9月份營運續創佳績，年增7.2%，業績佔比達96.1%。

富邦媒表示，9月份營運成長動能，其一大專院校開學商機延燒，電腦、家電等買氣續旺，加上iPhone新機登場，帶動智慧型手機及相關週邊繳出亮眼的銷售成績；緊接著中秋佳節登場，掀起烤肉、月餅熱絡買氣；連假也為旅遊商機持續注入動能，旅遊票券、行李箱、旅行用品等銷售皆穩健成長。

富邦媒第3季合併營收為250.75億元，季減4.34%，累計前9月合併營收約764.1億元，年成長6.7%，再創歷年同期新高。

隨著營運規模持續擴大，momo亦積極強化公司核心優良體質，獲頒台灣董事學會「2023外資精選台灣100強 Taiwan Best-in-Class 100」殊榮，從1,779家上市上櫃企業中脫穎而出，肯定momo在基本面、市場面及永續面皆為台灣上市櫃企業之典範，並為外資投資機構關注及投資之台灣好公司，未來momo將持續自我策進，創造企業永續價值。