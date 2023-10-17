男子陳柏諺掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，被控殺人罪，士林地院17日開庭，他大言不慚表示深愛女友，否認殺人，辯稱女友有精神方面疾病，僅承認刑責較輕的加工自殺罪，辯護人聲請傳喚女大生曾經就診的精神科醫師作證，陳姓醫師證稱，9月最後一次看診，沒有自殺傾向，而且女大生就要在案發後4天回診，並無異狀。

陳姓醫師作證時，不願在陳柏諺面前回答問題，合議庭安排在指認室，透過麥克風、喇叭問答。醫師證稱，蔡女2019年11月第一次看診，曾經提到有飲食失調、自我傷害的情況，蔡女後來尋求其他院所治療，經過2年後又給陳醫師看診，去年9月23日是案發前最後一次看診，醫師評估陳女並非自殺高風險。

陳柏諺透過辯護人表達想法，認為蔡女服藥劑量增加，從1顆增加到2顆，怎麼會是病情穩定？但醫師版薄，用藥劑量增加不太表病情加重，片面資料是外行人的誤會，因為蔡女間隔1年才回診，先以較少的劑量，後續針對睡眠狀況調整藥量。辯護人質疑，睡眠品質是否也是自殺風險，醫師回答「不是」。

陳柏諺更質疑，6月間蔡女看診，3日又再次回診，期間與他發生爭執，怎麼能說病情穩定。醫師表示，短時間回診與病情無關，是考量蔡女友回馬來西亞，需拿60天的藥物，因而配合健保，3天後回診。

全案經過冗長的準備程序，陳柏諺以及辯護人不斷質疑測謊報告，又要傳醫師作證，自案發至今，已經超過1年，法院經過11次準備程序，由受命法官劉正祥進行，17日進入審理庭，由審判長、陪席共同開庭，並排定今日上、下午密集開庭。