●Edward Jones資深投資策略師Angelo Kourkafas表示，對投資人來說，聯準會9月會議紀要令人為之振奮，還有最近幾天的債息變動和聯準會官員的發言。今天發布的央行會議紀錄強調了過度緊縮的風險，加上過去3周以來的利率（債息）走勢，這讓投資人感到有些安心，央行應該不會再升息了。

●Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示，總體而言，聯準會9月會議紀錄顯示官員們變得更加擔心美國經濟的下行風險，在面對數據中令人困惑且常常相互矛盾的信號，央行官員們也表現出謙遜的態度。

●盛寶銀行（Saxo Bank）資深固定收益策略師Althea Spinozzi提到，以巴衝突加劇市場波動與不確定性，而且形勢隨時可能急速轉變，此時只能將風險降至最低，並維持防守策略。

●Fundstrat全球技術策略部門主管Mark Newton表示，美股正在觸底，投資人很快就會看到完美的買入時機。他預期標普500指數可能再跌約4%，至4200點，並稱地緣政治危機引發的恐慌情緒雖可能使股市承壓，但這種下跌是可控的。他並表示，經濟中大部分的通膨壓力會自行消退，尤其是考量到升息影響的滯後性。