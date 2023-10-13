旅日巨星翁倩玉日前上台視《台灣名人堂》明（14日）接受專訪，她保養得宜，一點都看不出來73歲，還大方分享凍齡秘訣：「就是多笑、不要皺眉，然後餐餐吃 7分飽，盡量在8點以前吃完，身體就會變得很健康。」

翁倩玉出道至今60餘年，除了曾榮獲金馬影后殊榮外，也唱紅〈祈禱〉、〈愛的奉獻〉及日劇《阿信的故事》主題曲等經典歌曲，被封為國寶級巨星，回想赴日發展初期，因為拒絕改成日本名字而錯失角色，翁倩玉一點也不後悔，堅定表示：「我是台灣女孩子，那就是我、我只想做我自己。」她反而感謝這個經驗，告訴自己要更努力在異鄉證明給別人看。

而旅日多年的翁倩玉透露，為陪伴年邁的媽媽，盡量1到2個月就會回台一次，而每次回台必吃絲瓜、綠竹筍，笑說：「在日本吃不到的東西，我回來就馬上吃！」

此外，多才多藝的翁倩玉，長年陶醉於版畫藝術創作，特別從日本帶了作品到節目中與觀眾分享，翁倩玉表示尋找喜歡的風景，是創作中最困難的部分，完成一幅版畫至少都要3個月以上，每一幅都彌足珍貴，她開心透露下個月在台南將舉辦個人版畫展覽。