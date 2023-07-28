王月日前接受台視《台灣名人堂》專訪，她在丈夫李國修逝世10年後，帶著經典劇作《京戲啟示錄》重返劇場，該劇是李國修追思父親的半自傳作品，王月表示這是國修老師第一次執筆去寫自己的故事，同時也是個跨越半世紀的劇本。

王月首次擔綱演出戲中要角「二大媽」，王月透露除了該角色年齡跨度大，也因為是李國修的半自傳，在個人情感的負荷上很吃重，光是在家中翻劇本，眼淚就會不停落下，一開始相當抗拒演出。而後導演李小平親自做了簡報，並告訴王月：「它需要有一個歷史的共生者，這個共生者就是你。」才讓王月點頭答應演出，王月接演後感性表示：「他自己的半自傳作品，原來我也被寫在裡頭，在演出中我就自個兒的再活一遍，而且是活在有他的一個舞台上。」也謝謝李國修能用作品療癒10年後的自己。

王月回憶起和李國修的相識過程，當年還是大學生的她，默默的被李國修的才華吸引，笑說：「當初我真的用念力，希望他能多看我幾眼」，之後漸漸走在一起後，在某次朋友聚餐中被介紹「這是我女朋友」，突如其來的舉動，讓王月驚喜又感動。

之後「屏風表演班」的成立，孕育了不少台灣的演藝人才，在李國修逝世後無限期暫停演出，王月透露：「我想把屏風表演班，留在一個最美好的時代，因為我沒有像國修的藍海地圖。」對於屏風表演班的未來，王月表示，希望大家能好好品嘗國修留下的27個戲劇作品，去感受戲劇帶給你的力量，讓它們繼續流傳下去。