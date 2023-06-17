楊丞琳今（17日）起連2天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR 巡迴演唱會」，時隔3年5度攻蛋，除了海內外歌迷齊聚應援，圈內友人包括王月、陳妍希、王心凌、陳零九、小賴、柴智屏、蔡黃汝、魏蔓及李佳歡等人也到場欣賞；與許傑輝曾共事並且有私交的王月，進場前受訪被問起他近日性騷話題，直言鼓勵「＃Metoo」活動繼續串連下去：「這是很好的教育、樂見其成，也希望日後不要再發生。」認為許傑輝經過這次教訓，若能痛定思痛改正錯誤，應該再給他一次機會。

陳妍希今進場欣賞楊丞琳演唱會。（羅永銘攝）

對於許傑輝性騷案連環爆，王月說：「我們的確需要深刻地反省，圈內陸續聽到有人說出曾遭遇這種事，這需要很大的勇氣，希望Metoo串連下去，日後不能再發生，我們往後看，他（許傑輝）都已經決定（退出演藝圈），希望能改過、真心反悔。」追問她是否清楚另一位被爆料性騷的黃健瑋狀況？王月驚呼記者詢問前自己完全不知道這件事，也對他喊話「有的話就去面對它，有就是有、沒有就是沒有」。

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