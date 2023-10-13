2023年TIE台灣創新技術博覽會以永續綠能為主題的「永續發展館」，結合了跨部會與工研院等法人成果，展出創能、儲能、節能，與系統整合等創新低碳科技。工研院打造的「氫能示範驗證平台」，提供一條龍式的氫能技術與驗證解決方案，目前已協助國內公司推動餘氫發電，更衍生出新創公司「氫豐綠能科技公司」，帶動臺灣氫能產業蓬勃發展，並幫助產業搶攻新能源商機。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，氫能是臺灣未來積極發展的重要能源，工研院已規劃「臺灣2050氫應用發展技術藍圖」，內容涵蓋臺灣未來30年於氫氣供應、發電應用、工業應用、載具應用，及法規標準、基礎設施等氫應用發展等面向。此外，工研院在氫能技術研發上亦投入大量心力，像是本次展出的「氫能示範驗證平台」，整合再生能源電解產氫、氫氣純化與高壓儲存、及發電應用技術，打造完整解決方案，目前已吸引11家廠商在此進行研發與驗證合作，而該平台所衍生的氫豐綠能科技公司，是工研院與經濟部能源署共同培育催生而成，並透過技術移轉幫助我國氫能發電關鍵技術發展、培養運維能力及累積運轉經驗。

目前已有半導體矽廢棄物處理業者透過餘氫發電技術，可將處理含矽廢棄物時產生的氫氣副產物轉換為電能，打造完整矽廢棄物循環經濟模式，並取得綠電憑證。期盼透過氫能發展平台，作為國內產業技術練兵基地，提升氫能產業規模，進而成為未來重要淨零電力來源。

今年永續發展館工研院共展出32項關鍵技術，涵蓋創能、儲能、節能等不同技術，其中，在創能上，展出「穿隧氧化層鈍化接觸（TOPCon）太陽電池」技術，以超薄氧化層及多晶矽層作為背面鈍化堆疊層，為目前商品化中最具競爭力的商品化高效率太陽電池之一，目前此技術已技轉給國內太陽能大廠，該廠預估20223年已會有200MW(茂迪2023年產能)的電池及模組產能，其年產可望上看3０億元，今年更進一步擴大產能至350MW(茂迪2023年)。在儲能上，展出長時間儲能「釩液流電池暨關鍵組件技術」，屬於安全能量型儲能系統，可搭配太陽能、風能等再生能源系統，解決其間歇性問題，目前已技術移轉給中油公司。節能方面展出「創新低碳節能吊扇」，是全國唯一具完整碳足跡分析的低碳又節電的創新「吊扇」，目前已在中小學進行示範，在相同風量條件下，平均用電量只有傳統吊扇的1／3、減碳達60％以上。