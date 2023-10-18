沃旭能源在年度再生能源盛事-台灣智慧能源週，首度發表離岸風電白皮書，指出亞太地區對全球達成脫碳至關重要。各國政府皆制定了積極的能源轉型目標以降低對於化石燃料的依賴。此外，全球有超過三分之一加入RE100的企業總部位於亞太，對再生能源有大量需求，以維持其全球供應鏈競爭力。

沃旭能源亞太區總裁古沛明(Per Mejnert Kristensen)表示，儘管目前全球離岸風電產業遭遇逆風，仍對亞太區長期能源轉型保持謹慎樂觀態度。透過亞太各市場攜手合作，產業、政府、社區能夠落實氣候行動，確保能源安全並創造經濟效益。於此關鍵時刻，必須攜手努力擴大離岸風場商業可行性以及建設規模和速度，並為自然環境、在地社會和經濟發展創造長期價值。

在全球供應鏈、物流、人才激烈競爭中，亞太面臨落後風險，需創造長期有利的市場環境才能落實能源轉型。沃旭能源在白皮書中提出四點建議，包括擴大風場規模以吸引投資、加速並簡化申請許可流程、創造長期價值而非僅著眼於價格、合作建立具競爭力的區域供應鏈。